"التعاون الإسلامي" تدين الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين

جدة - (أ ش أ)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين العزل أثناء مشاركتهم في مسيرات سلمية تخليدًا لـ"يوم الأرض"، ما أدى إلى سقوط أكثر من 16 شهيدًا وجرح أكثر من 1400 مواطن فلسطيني، معتبرة أن هذا التصعيد الخطير يشكل إرهاب دولة وجريمة تستدعي التحقيق والمحاسبة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت أن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين حمل ، في بيان صادر عن المنظمة ، إسرائيل المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانها وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد الأمين العام التأكيد على ضرورة انخراط المجتمع الدولي في رعاية مسار سياسي يفضي إلى تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين.