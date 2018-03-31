محمد بن سلمان يلتقي جيتس ومؤسس أمازون ويوقع اتفاقًا مع بوينج

كتب – محمد الصباغ:

عقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم السبت، مجموعة لقاءات مع عدد من عباقرة التكنولوجيا في العالم من أجل الترويج لبرنامج المملكة "رؤية 2030" وبحث طرق التعاون بين السعودية وكبرى شركات التكنولوجيا في العالم.

في البداية استضاف "بيل جيتس" مؤسس شركة مايكروسوفت ولي العهد السعودي في منزله بمدينة سياتل الأمريكية. وقالت صفحة السفارة السعودية في واشنطن على تويتر، إن الأمير الشاب (32 عامًا) التقى مع بيل جيتس لمناقشة التعاون في مجال التحول الرقمي في السعودية.

وأضافت أنهما ناقشا عملية تحول المملكة إلى الاقتصاد القائم على الإبداع وفقًا لرؤية السعودية "2030". وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها جيتس مع ولي العهد السعودي، فقد التقيا مرتين من قبل لمناقشة أمور شبيهة بحسب ما نقلته صحيفة سبق السعودية الإلكترونية.

كما التقى محمد بن سلمان أيضًا في سياتل بمؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، لمناقشة سبل التعاون بين السعودية والشركة العملاقة أيضًا في إطار رؤية "2030".

كما وقع ولي العهد السعودي في مدينة سياتل اتفاق تأسيس مشترك مع شركة "بويتج" تهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح للطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية أيضًا أن الاتفاق يسعى إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات، "وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وإعلان توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030".

وتم توقيع العقد بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة "بوينج".

وبدأ ولي العهد السعودي جولة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوعين التقى خلالها بأبرز الساسة الأمريكيين وصناع القرار وأيضًا القيادات الدينية بهدف دعم رؤية المملكة الجديدة "2030"، ومن المقرر أن يتوجه إلى مدينة هوليوود حيث صناعة السينما، وذلك بعدما بدأ في تحركات داخلية وصفها البعض بالثورة لتوجيه المجتمع نحو الانفتاح.

وسمحت السعودية للنساء بقيادة السيارة والعمل في مشروعات خاصة بهن وتم افتتاح دور سينما وإقامة حفلات غنائية، بجانب تراجع دور الشرطة الدينية في المملكة.