مندوب فلسطين بمجلس الأمن يحمل المجتمع الدولي مسئولية حماية شعبه

نيويورك - (أ ش أ)

حمل مندوب فلسطين لدي مجلس الأمن رياض منصور المجلس والمنظمات الدولية كافة مسئولية حفظ الأمن والسلام في الأراضي الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما جري أمس في قطاع غزة يعد تهديدًا للأمن والسلام الدوليين.

وقال منصور - في تصريح لقناة "النيل للأخبار" الليلة السبت ، إن الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية تصعيد العنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني عبر تعطيل قرار من مجلس الأمن يدين عنف الاحتلال ، مشيرًا إلى أن أعضاء في مجلس الأمن ينادون بتحقيقات محايدة بشأن ما جرى بالأمس في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلي أن المجموعة العربية ، بقيادة الكويت ، تتابع تنفيذ هذه التحقيقات من أجل الوصول إلي حقيقة العنف الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وتوضيح ذلك للعالم أجمع، منوهًا إلى أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى التجاوب داخل مجلس الأمن بشأن هذه الانتهاكات، مؤكدًا ضرورة أن يكون التجاوب أكثر تعاطيا مع حق الشعب الفلسطيني في الحماية الدولية من انتهاكات الاحتلال.

وكانت حصيلة الشهداء في قطاع غزة أمس ارتفعت إلى 16 شهيدًا، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار صوب المشاركين في "مسيرات العودة الكبرى" السلمية، فيما أصيب العشرات بالرصاص الحي والاختناق في المواجهات التي اندلعت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في ذكرى يوم الأرض.