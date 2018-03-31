سفارة روسيا بلندن تحذر مواطنيها من الاستفزازات البريطانية

لندن - (أ ش أ)

حذرت السفارة الروسية في لندن، مواطنيها الراغبين في السفر إلى بريطانيا من إمكانية التعرض لاستفزازات تشمل دس مواد غريبة في أمتعتهم الخاصة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن السفارة الروسية طالبت مواطنيها بضرورة مراجعة الأمتعة الشخصية الخاصة بهم بكل دقة لتفادى الوقوع ضحية لمثل هذه الاستفزازات البريطانية.

وأوضحت السفارة الروسية - في بيان نلُشر عبر موقعها على الإنترنت - أن تلك الاستفزازات البريطانية تعكس سياسة لندن المناهضة لروسيا وتصاعد الخطاب التهديدي والإجراءات الانتقائية التي تمارسها حكومة بريطانيا ضد الأفراد والكيانات الروسية.

يذكر أن بريطانيا تتهم موسكو بالتورط في حادث تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجى سكريبال وابنته باستخدام غاز الأعصاب؛ وهو ما تنفيه موسكو، حيث أدى هذا الحادث إلى اتخاذ إجراءات تشمل تبادل ترحيل الدبلوماسيين من البلدين.