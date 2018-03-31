 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

قتيل ومصابون في هجوم "الانتحاريات الأربع" بشمال شرقي نيجيريا

08:47 م السبت 31 مارس 2018
قتيل ومصابون في هجوم "الانتحاريات الأربع" بشمال شرقي نيجيريا

أرشيفية

أبوجا - (د ب أ):

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم السبت، أن أربع فتيات انتحاريات فجرن أنفسهن قرب مدينة مايدوجوري بولاية بورنو المضطربة في نيجيريا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين .

وقال إديت أوكون، قائد شرطة ولاية بورنو، في بيان أصدره اليوم بشأن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة: "أصيب 13 من الأشخاص الآخرين بجروح ونقلوا إلى المستشفى حيث يستجيبون للعلاج."

ويحمل الهجوم بصمات جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة التى تهدف إلى فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية وتشن هجمات انتحارية بشكل منتظم في شمال شرقى نيجيريا.

ومن المعروف أن المجموعة تستخدم النساء الشابات لتنفيذ عمليات انتحارية .

نيجيريا هجوم انتحاري بوكو حرام
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان