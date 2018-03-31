قتيل ومصابون في هجوم "الانتحاريات الأربع" بشمال شرقي نيجيريا

أبوجا - (د ب أ):

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم السبت، أن أربع فتيات انتحاريات فجرن أنفسهن قرب مدينة مايدوجوري بولاية بورنو المضطربة في نيجيريا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين .

وقال إديت أوكون، قائد شرطة ولاية بورنو، في بيان أصدره اليوم بشأن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة: "أصيب 13 من الأشخاص الآخرين بجروح ونقلوا إلى المستشفى حيث يستجيبون للعلاج."

ويحمل الهجوم بصمات جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة التى تهدف إلى فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية وتشن هجمات انتحارية بشكل منتظم في شمال شرقى نيجيريا.

ومن المعروف أن المجموعة تستخدم النساء الشابات لتنفيذ عمليات انتحارية .