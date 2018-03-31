في الفليبين.. الاحتفال بعيد الربيع بصلب النساء والرجال

كتبت: مي محمد

صُلب أفراد من الطائفة الكاثوليكية في الفليبين احتفالا بالأسبوع المقدس، وذلك بفرض بعض الأعمال المؤلمة على أنفسهم، حسبما أشارت صحيفة ميرور البريطانية.

يقول روبين إناجي، (58 عاما) إنه اعتاد على أن يُصلب كل عام طوال على مدى 32 عاما مضت، لذا فهو لم يعد يشعر بأي ألم.

ويضيف روبين أنه في الماضي كان يتألم كثيرا وهو ينزف، ولكن هذا العام، يشعر بصحة جيده، فهو يعتقد بأن قوة ايمانه هي التي كانت سببا في تحمله الألم.

ويتم الاحتفال بعيد الربيع بممارسة هذه الطقوس لإحياء ذكرى صلب وقيامة السيد المسيح.

ويقوم خلال هذا الاحتفال بعض الرجال يرتدون زي الجنود الرومان بربط المتطوعين للصليب وذلك بطرق مسمار طوله اثنان بوصة وهو غارق في الكحول في أرجل وأيدي الرجل أو السيدة، وبعدها ترفع الأجسام المربوطة بالصلبان في الهواء.

وتتسامح الكنيسة الكاثوليكية في الفليبين مع هذه الطقوس، على الرغم من أنها لا تؤيد هذه الأفعال الدموية، وتصفها بأنها سوء تفسير للإيمان.