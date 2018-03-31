فرنسا: حبس 8 أشهر وسنتين مراقبة لرجل ضرب مدرس ابنه

كتبت - رغدة عاطف:

حكمت محكمة فرنسية على رجل بالحبس 8 أشهر، ومراقبة لمدة سنتين، بعد أن صفع أحد المدرسين في مدرسة ابنه، في الوسط الشرقي لفرنسا.

وقال المدعي العام، داميين سافارزيك، إن هذه الحادثة وقعت في ساحة المدرسة، أثناء تواجد الأطفال، بحسب ما نشره موقع "العربية نت".

ولام والد الطفل، المدرس على أنه أمسك بابنه الذي كان يحاول ينهي شجار وقع بين الطفل وتلميذ آخر، وقام والد الطفل بضرب المدرس، مما أدى إلى منع المدرسة من دخوله إليها.