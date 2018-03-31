مسؤول: التخطيط لتوسيع جدار حدودي بين أمريكا والمكسيك لـ100 ميل

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مساعد مفوض مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية رونالد فيتيلو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم بناء جدران حدودية جديدة وأخرى متهالكة تمتد لنحو 100 ميل على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، حيث وافق الكونجرس الأمريكي على تخصيص 6.1 مليار دولار لهذا الغرض.

وأضاف فيتيلو- في تصريحات بثتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أن الهدف المنشود من هذا الأمر يتمثل في بناء جدار حدودي مع المكسيك يمتد لنحو 1000 ميل، وهي نصف طول الحدود بين الجانبين .. موضحا أن مسافة تُقدر بـ654 من طول الحدود بين الجانبين مُحاطة بالفعل بسياج، رغم تهدم بعضه واحتياجه للتطوير.

كان ترامب قد أعلن في أكثر من مناسبة رغبته في تشييد جدار على طول الحدود الأمريكية- المكسيكية الممتدة لـ2000 ميل ، كما اقترح ترامب، بعدما رفض الكونجرس طلبه بتخصيص 25 مليار دولار لهذا الغرض، تخصيص أموال بناء الجدار من ميزانية الجيش.

وحمّل ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هذا الأسبوع، صورا لأجزاء من سياج قيد الإنشاء في مدينة كاليكسيكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ووصف إنشاءها بالبداية لبناء الجدار الحدودي المتصور.