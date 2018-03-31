اجتماع بين نيقوسيا والقبارصة الأتراك مؤشر على احتمالية استئناف المحادثات

نيقوسيا - (أ ش أ(

صرّح متحدث باسم الحكومة القبرصية، اليوم السبت، بأن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، سيتلقى زعيم الطائفة القبرصية التركية مصطفى أكينجي في الـ16 من أبريل المقبل، في عشاء غير رسمي لمناقشة مصير الجمهورية القبرصية.

وأوضح المتحدث -في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية- أن اجتماعهما سيكون مؤشرا لاحتمالية مواصلة محادثات إعادة توحيد قبرص من عدمه، مضيفا أن مزيدا من الاجتماعات بين الجانبين ستعقب هذا الاجتماع، اعتمادا على ما سيتمخض عنه الاجتماع الأول.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس الجمعة، أن الزعيمين سيلتقيان في اجتماع غير رسمي، يوم الـ16 من إبريل القادم، في مقر إقامة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى قبرص إليزابيث سبيهار.