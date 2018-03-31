القنصلية الروسية في سياتل الأمريكية تنهي عملها وترفض إنزال العلم

واشنطن - (أ ش أ)

أوقفت القنصلية العامة الروسية في مدينة سياتل الأمريكية أنشطتها، اليوم السبت، بناء على طلب من السلطات الأمريكية، وسيغلق مدخل المبنى المستأجر بحلول الأول من أبريل.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن القنصل خاليت آيسين مستشار البعثة الدبلوماسية الروسية في سياتل، قوله إن "موظفي القنصلية سيغادرون المدينة بحلول الـ 25 من أبريل، مضيفا أن الموظفين الروس يرفضون إنزال العلم الروسي عن المبنى قبل مغادرته.

وتابع القنصل الروسي قائلا: "لن ننزل العلم وسنترك التصرف للأمريكيين كما يملي عليهم ضميرهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر -في وقت سابق-، بطرد 60 دبلوماسيا روسيا وبإغلاق قنصلية موسكو في سياتل على خلفية قضية تسميم العميل الروسي سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا.