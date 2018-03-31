روما تستدعي سفير فرنسا لديها بعد واقعة جعلت إيطاليا "مادة للسخرية"

مصراوي – (وكالات)

غضب عدد كبير من الساسة الإيطاليين بعدما عبر جنود فرنسيون إلى الحدود الإيطالية، واعتبروا أن ما حدث هو انتهاك للسيادة الإيطالية.

واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم السبت السفير الفرنسي إلى روما لتوضيح أسباب عبور جنود حرس الحدود الإيطاليين المسلحين إلى إيطاليا حيث عيادة تديرها منظمة غير حكومية تهتم بالمهاجرين الذين يعبرون جبال الألب في المنطقة.

وقالت وكالة رويترز إن الواقعة تعود إلى مساء أمس الجمعة حينما اصطحب رجال الشرطة الفرنسيين مهاجرًا من نيجيريا إلى محطة القطار في بلدة باردونيتشيا الحدودية في إيطاليا.

وذكرت منظمة "راينبو فور أفريكا" إن الشرطة دخلت إلى عيادة داخل العيادة الموجودة في محطة القطار، وطالبوا بإجراء تحليل بول للرجل المشتبه به في تهريب المخدرات.

وقال ماسيميليانو فيدريجا من رابطة اليمين التي حصدت نجاحا كبيرا في الانتخابات الإيطالية الأخيرة، إن فرنسا جعلت إيطاليا تبدو مثل "مادة للسخرية في أوروبا".

وأضاف في بيان نقلته رويترز أن الشرطة الفرنسية فعلت ما يحلو لها داخل الأراضي الإيطالية دون التعرض لهم كما لو كانوا يسيرون في بلادهم.

وتابع القول "ما حدث في باردونيتشيا مأساة تظهر عدم وضعنا في الاعتبار أو منحنا القليل منه، من قبل ما نطلق عليهم لقب أصدقاء في أوروبا".

وبحسب موقع يورو نيوز، فإن معظم المهاجرين تحتجزهم قبل الشرطة الفرنسية حال نجاحهم في حدود غير مرسومة مع إيطاليا ثم يتم إعادتهم.

وكان رئيس باردونيتشيا صرح في يناير الماضي أن عدد المهاجرين وصل إلى حوالي 800 منذ أغسطس 2017.