السفارة الفلسطينية بالقاهرة تنعى شهداء مسيرات "يوم الأرض"

القاهرة - (مصراوى):

نعى سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وكافة كوادر السفارة والمندوبية شهداء يوم الأرض، في مسيرات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة يوم أمس.

وقال السفير دياب اللوح في بيان وزعته السفارة: "ننحني إكباراً وإجلالاُ لأرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن، أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل التراب الوطني المقدس، وأملاً في حياة أكثر عدلاً للأجيال اللاحقة".

وأدانت السفارة في بيان لها المجزرة الوحشية التي نفذتها قوات الاحتلال على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، واصفةُ إياها بالجريمة النكراء التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي تتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أمام ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكدت السفارة في بيانها أن الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة لن تثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في المطالبة بحقوقه، وعلى المحتل أن يعي أن أصحاب الحق لن يكلوا عن الدفاع عن أرضهم وثوابتهم، وأنهم في يوم الأرض وكافة المناسبات الوطنية يجددون التأكيد على تشبثهم بحقوقهم التي أقرتها الشرائع والقوانين الدولية، وهو ما جرى خلال مسيرات أمس التي اختارت "العودة للديار" شعاراً ورمزا، للتأكيد على قرار اللاجئين الفلسطينيين بالتمسك بالعودة إلى ديارهم ورفض أية مساومات في هذا الإطار، وفقاً لما أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 .

كما أشارت السفارة إلى تنكيس الأعلام الفلسطينية على مقار السفارة والمندوبية، تنفيذاً لإعلان سيادة الرئيس محمود عباس باعتبار اليوم السبت يوم حداد وطني على أرواح شهداء الأرض الذين اترقوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال .

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين وخصوصا نساء واطفال، تدفقوا في إطار "مسيرة العودة" الجمعة على امتداد السياج الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن اسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان 16 فلسطينيا قتلوا وجرح اكثر من 1400 آخرون في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.