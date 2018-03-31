بريطانيا تدرس طلبا روسيا لرؤية يوليا سكريبال

لندن - (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أنها تدرس طلبا من روسيا لرؤية يوليا سكريبال، التي تحسنت حالتها بعد تسميمها في مدينة سالزبري أوائل مارس.

يوليا ابنة العميل الروسي المزدوج السابق، سيرجي سكريبال، وكلاهما شعر بإعياء في أعقاب ما يزعم من هجوم بسلاح كيماوي في الرابع من مارس. ومازال سكريبال الأب في حالة حرجة لكن مستقرة.

وتتهم السلطات البريطانية الحكومة الروسية بارتكاب الهجوم بغاز أعصاب صنعته روسيا، يعرف باسم "نوفيشوك". ويعتقد أن المادة السمية كانت قد وضعت على الباب الأمامي لبيت الأسرة.

وتدرس وزارة الخارجية في لندن "طلبات موسكو للوصول القنصلي بما يتماشى مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي والمحلي" بينما تأخذ في الاعتبار أيضا "حقوق ورغبات يوليا سكريبال"، طبقا لما ذكرته وكالة "برس أسوشيشن" اليوم السبت نقلا عن متحدثة باسم الوزارة.

وتردد أن روسيا قدمت الطلب أمس الجمعة.

وكان الهجوم قد أثار أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وروسيا، حيث طردت كلا من الدولتين 23 دبلوماسيا.

وأمرت وزارة الخارجية الروسية أيضا بريطانيا بتقليص عدد الموظفين في سفارتها والقنصليات في روسيا إلى مستوى يتطابق مع عدد الموظفين الروس في بريطانيا.

وتنفي روسيا بشدة أي تورط للحكومة في الهجوم.

ولم تظهر أي علامات على هدوء الخلاف مطلع الأسبوع، عندما فتش مسؤولون في مطار هيثرو بلندن طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" قبل توجهها لموسكو. ووصفت السفارة الروسية الخطوة بأنها "استفزاز سافر آخر من قبل السلطات البريطانية".

ووصف وزير الداخلية البريطاني بن والاس الحادث بالروتيني.

وقال والاس: "إنه روتيني بالنسبة لسلاح الحدود البريطاني تفتيش طائرة لحماية المملكة المتحدة من الجريمة المنظمة ومن هؤلاء الذين يحاولون جلب مواد مضرة مثل المخدرات أو الأسلحة النارية إلى البلاد".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية التي تنسق التحقيقات في تسميم سكريبال وابنته، في تغريدة إنها لم تشارك في تفتيش الطائرة.

واتهمت السفارة الروسية المسؤولين البريطانيين بمحاولة تفتيش الطائرة "بدون حضور الطاقم وهو الأمر المحظور قطعيا بحسب القواعد السارية".