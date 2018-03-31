السعودية تنفي ما تردّد عن زيارة محمد بن سلمان للعراق

القاهرة - مصراوي:

نفت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، صحة أنباء ترددت حول زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العراق.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، السبت، أنه "لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة ولي العهد إلى جمهورية العراق الشقيقة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قوله: "لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية العراق الشقيقة".

وأضافت واس: "ونوه المصدر في ختام تصريحه، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الإيجابية التي تشهدها مؤخرًا في المجالات كافة".

في نهاية فبراير الماضي، قال عضو لجنة الصداقة العراقية الخليجية في مجلس النواب العراقي، عامر الفايز، لوكالة سبوتنيك إنه "من المرجح أن يزور ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان العاصمة العراقية بغداد قريبا، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء حيدر العبادي".

ويواصل بن سلمان زيارته للولايات المتحدة الأمريكية لليوم العاشر على التوالي، في إطار زيارة لبحث سبل التعاون المشتركة، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الرسميين، ورجال الأعمال في شتى المجالات.

وتشهد العلاقات العراقية السعودية تقاربا ملحوظا بعد قرابة 3 عقود من توتر كبير وقطع للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأعلنت العراق والسعودية في أكتوبر الماضي تأسيس المجلس التنسيقي رسميا، تبعها عودة هبوط الطائرات السعودية في مطارات العراق بعد توقف دام نحو 27 سنة.

وأعلن العبادي في 10 ديسمبر الماضي انتصار العراق نهائيا على تنظيم داعش وإتمام العمليات العسكرية ضد الإرهاب في البلاد.

وكان زير النفط السعودي خالد الفالح، كشف في تصريحات سابقة، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بلغ 170 مليار ريال (حوالي 45 مليار دولار أمريكي).