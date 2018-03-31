الحكومة الألمانية تعرب عن قلقها حيال مصادمات غزة

برلين- (د ب أ):

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها حيال المصادمات الدامية في قطاع غزة، بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، ودعت الجانبين إلى الهدوء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، إن حكومة بلاده "قلقة إلى أبعد حد"، وأضاف:" نحن ندعو المعنيين بشكل ملح إلى الكف عن كل شيء من شأنه التسبب في تصعيد جديد وتهديد الناس من جديد".

وتابع المتحدث أنه لا ينبغي إساءة استخدام الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي بانتهاك المصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، وفي الوقت نفسه يجب أن يتم الدفاع عن هذه المصالح بصورة معتدلة.

وحسب أحدث البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإن ما لا يقل عن 15 فلسطينيا قتلوا رميا بالرصاص أو بقذائف الدبابات خلال "مسيرة العودة" أمس الجمعة، فيما أصيب أكثر من 1400 متظاهر، وأغلب الإصابات مصدرها الغاز المسيل للدموع.

وقال المتحدث إن "هذه الحادثة تظهر مجددا مدى الحاجة الماسة إلى استئناف الجانبين للمفاوضات، وبهذا فقط يمكن التوصل إلى حل يتيح لكل الناس بين البحر المتوسط والأردن حياة كريمة وتقرير المصير".