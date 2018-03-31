إدخال وقود مصري عبر معبر رفح

القاهرة- (مصراوي):

سمحت السلطات المصرية بإدخال عدد من الشاحنات المحملة بالمحروقات المصرية اليوم السبت عبر معبر رفح البري، بحسب ما نقلته وكالة معًا الفلسطينية.

وأكدت إدارة معبر رفح وصول عدد 26 شاحنة محملة بالوقود المصري عبر البوابة المصرية للمعبر بعد التنسيق لها بالدخول ومغادرتها بعد تفريغ حمولتها.

وتقول الوكالة إن دخول الوقود المصري يرتبط بالأوضاع الأمنية في سيناء، مُشيرة إلى أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح الأسبوع الماضي بالاتجاهين لمدة يومين.