الرئيس الإيراني يزور تركيا الثلاثاء المقبل

طهران- (د ب ا):

يزور الرئيس الإيراني، حسن روحاني، العاصمة التركية انقرة الثلاثاءالقادم بدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب اردوغان ،وذلك للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين طهران وموسكو وانقرة بشان سورية.

اعلن ذلك مساعد مكتب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصال والاعلام برويز اسماعيلي،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأوضح أن الرئيس روحاني سيعقد كذلك لقاءات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك التعاون الاقليمي والدولي.

وياتي اجتماع انقرة استمرارا للمحادثات بين رؤساء ايران وتركيا وروسيا في اطار محادثات استانة ومن اجل التشاور والتعاون الثلاثي بخصوص التطورات السورية.

يشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا هى الضامنة لمناطق خفض التصعيد في سورية،والتي تشمل إدلب ومحيطها (شمال غرب) إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب (شمال)، وحماة (وسط)، واللاذقية (غرب).