3 اصابات برصاص الاحتلال على حدود غزة

القاهرة- (مصراوي):

اصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت في مختلف نقاط التماس على الشريط الحدودي لقطاع غزة مع قوات الاحتلال، يوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة معًا الفلسطينية.

ونقل مراسلنا عن مصادر طبية اصابة شاب برصاص الاحتلال شرق جباليا شمالا، وآخر شرق خان يونس، وثالث شرق مخيم البريج في مواجهات في تلك المناطق.

وفي مدينة رفح، بدأ الشباب بالتوافد الى منطقة شرق رفح مقابل البرج الاحمر حيث قابلتهم قوات الاحتلال باطلاق النار باتجاههم.

وشرق مدينة غزة، اطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز تجاه عدد من المتظاهرين السلميين في المنطقة.

ومازالت الخيام التي اقامتها اللجنة التنسيقية في مسيرات العودة في مناطق الاعتصام الخمسة، حيث تشهد تلك المناطق توافدا للمواطنين في اطار التخييم على نقاط التماس.