روسيا تطلب من بريطانيا توضيح أسباب تفتيش طائرة ركاب روسية

(بي بي سي):

قالت وزارة النقل الروسية إن روسيا ستطلب من بريطانيا توضيحا رسميا حول تفتيش السلطات البريطانية لطائرة ركاب روسية في مطار هيثرو بلندن يوم أمس.

وكانت السفارة الروسية احتجت على عملية تفتيش الطائرة في وقته. وأضافت وزارة النقل الروسية أنه في حال لم تتلق روسيا ردا رسميا حول ما حدث فإنها ستطبق نفس الإجراء على طائرات الركاب البريطانية.