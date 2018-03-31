ترامب يدعو إلى جعل أبريل شهرا للوقاية من العنف الجنسي

واشنطن- (د ب أ):

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جعل أبريل المقبل، شهرا لمكافحة العنف الجنسي.

وذكر البيت الأبيض أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) أن من المنتظر زيادة الوعي بالأنواع العديدة للعنف الجنسي خلال هذا الشهر، وجاء في البيان الذي حمل توقيع ترامب:" علينا أن نواصل العمل من أجل اقتلاع الاعتداءات الجنسية من المجتمع".

وأضاف البيان أن "جرائم العنف الجنسي لا تزال في مجتمعنا، من مفردات الحياة اليومية، على نحو مأساوي، وغالبا ما يفلت الجناة من المساءلة، ومثل هذه الجرائم الفظيعة يتم ارتكابها في كل مكان، في العلاقات الحميمية وفي الأماكن العامة"، وطالب البيان بمحاسبة الجناة.

كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أطلق رسميا ولأول مرة شهر الحساسية والوقاية من العنف الجنسي في 2010.

الجدير بالذكر أن صفحة ترامب نفسه ليست خالية من موضوع الاعتداءات الجنسية، إذ أن 16 امرأة على الأقل اتهمن ترامب بسلوك له علاقة بالمضايقة أو التعدي الجنسي، وكلها وقعت قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية، غير أن ترامب نفى كل هذه الاتهامات.

كان فيديو لترامب يعود إلى عام 2005، ظهر في أثناء معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، وأثار غضبا يتباهى بأن الشهرة تتيح للمرء أن يفعل مع النساء أي شيء وحتى "إمساكهن من أعضائهن التناسلية"، وقال إنه بإمكانه فعل ذلك لأنه "نجم".