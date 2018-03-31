تحالف دعم الشرعية: إصابة هندي إثر إطلاق الصاروخ الباليستى على نجران

الرياض- (أ ش أ):

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن الصاروخ الباليستى الذى تم إطلاقه صباح اليوم السبت باتجاه نجران تم بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي، ما أسفر عن تناثر الشظايا على الأحياء السكنية ونتج عنه بحسب المعلومات الأولية إصابة مقيم من الجالية الهندية بإصابة طفيفة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المالكي قوله إن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الحوثيين المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231)؛ بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد أعلنت فى وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي فوق مدينة نجران وأن ذلك يأتي بعد ساعات من إصدار البيت الأبيض بيانا شديد اللهجة يتهم فيه مليشيات الحوثي بتعطيل العملية السلمية في اليمن.