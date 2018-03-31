 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الانتخابات الرئاسية العاصفة الترابية انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

مقتل 30 عنصرا من المعارضة السورية في هجوم للأكراد بمدينة عفرين

12:33 م السبت 31 مارس 2018
مقتل 30 عنصرا من المعارضة السورية في هجوم للأكراد بمدينة عفرين

قوات سوريا الديمقراطية

دمشق- (أ ش أ):

شن مقاتلون أكراد بناحية شرا في مدينة عفرين بشمال سوريا عملية نوعية ضد الفصائل السورية المدعومة من أنقرة، أسفرت عن مقتل 30 عنصرا منهم .

وقال مصدر كردي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة نفذوا عملية نوعية ضد معقل لفصيل ما يسمى سلطان مراد في قرية دير صوان التابعة لناحية شرا بعفرين، وأسفرت العملية عن تدمير المقر ومقتل 30 مرتزقا على الأقل".

يذكر أنه قتل - أمس - 4 جنود أتراك في بهجوم نفذته وحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة، في تلة "مامي غور" في ناحية بلبل .​

هذا المحتوى من

المعارضة السورية عفرين سوريا تركيا وحدات حماية الشعب الكردية

الخبر التالى:

رئيس وزراء فرنسا يزور مالي 7 أبريل لبحث جهود مكافحة الإرهاب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان