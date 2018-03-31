الكشف عن معلومات جديدة حول قضية تمويل ليبيا لحملة ساركوزي الانتخابية

القاهرة- (مصراوي):

أكد المترجم الخاص للعقيد معمر القذافي مفتاح عبد الله ميسوري على أن الأخير مول حملة ساركوزي ودفع له 20 مليون يورو، بحسب ما نقلته صحيفة "المرصد الليبي".

وقال ميسوري في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء تابعته صحيفة المرصد إن صحفية فرنسية سألت القذافي في مارس 2011: "هل مولت الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة- وقتها نيكولا ساركوزي – فقال لها: نعم، وطلبت الصحفية أن تعرف الرقم تحديداً الذي مول به فكانت إجابته معالي البروفيسور سيخبرك، قاصداً ميسوري".

وأضاف أن القذافي في اليوم التالي أجاب عن نفس السؤال مع صحفي برتغالي بإنه قد دفع 20 مليون يورو، مؤكداً أن القذافي و سيف الإسلام صرحا بالأمر وأن الشخص الذي حمل الأموال بنفسه إلى ساكوزي هو زياد تقي الدين.

وعن الدول الأجنبية التي دعمها القذافي، أوضح ميسوري إنه لا يعلم سوى بأمر فرنسا وأن السلطات الليبية اقترحت على القذافي دعم ساركوزي بـ 50 مليون يورو بينما اكتفى هو بـ 20 مليون يورو.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أحيل إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما نفى مؤخراً الاتهامات الموجهة إليه وذلك في إطار التحقيق بتمويل حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2007 من ليبيا.