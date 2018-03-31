 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الانتخابات الرئاسية العاصفة الترابية انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

اليمن : مقتل 20 حوثيا في غارات للتحالف العربي بصعدة وحجة

12:19 م السبت 31 مارس 2018
اليمن : مقتل 20 حوثيا في غارات للتحالف العربي بصعدة وحجة

عدن- (أ ش أ):

أفادت مصار محلية يمنية اليوم، السبت، بمقتل أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي في قصف لمروحيات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي في محافظتي صعدة وحجة .

وقالت المصادر لقناة ( العربية ) الإخبارية " إن مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف ساندت قوات عسكرية للجيش الوطني والتحالف على الأرض، وقصفت مواقع عديدة للميليشيات الانقلابية في محافظتي صعدة وحجة ".

وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً، وأن المهمة العسكرية التي نفذتها طائرات الأباتشي، توزعت في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، ومواقع عدة في محور صعدة.​

هذا المحتوى من

Asha
اليمن الحوثيين غارات جوية مروحيات الأباتشي

الخبر التالى:

الكشف عن معلومات جديدة حول قضية تمويل ليبيا لحملة ساركوزي الانتخابية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان