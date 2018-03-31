اليمن : مقتل 20 حوثيا في غارات للتحالف العربي بصعدة وحجة

عدن- (أ ش أ):

أفادت مصار محلية يمنية اليوم، السبت، بمقتل أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي في قصف لمروحيات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي في محافظتي صعدة وحجة .

وقالت المصادر لقناة ( العربية ) الإخبارية " إن مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف ساندت قوات عسكرية للجيش الوطني والتحالف على الأرض، وقصفت مواقع عديدة للميليشيات الانقلابية في محافظتي صعدة وحجة ".

وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً، وأن المهمة العسكرية التي نفذتها طائرات الأباتشي، توزعت في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، ومواقع عدة في محور صعدة.​