انتشار موسع للشرطة الفرنسية ورفع حالة التأهب بمناسبة عيد الفصح

باريس- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 41 ألف شرطي، و29 ألف دركي، سيتولون تأمين الأراضي الفرنسي بمناسبة عيد الفصح، اعتبارا من اليوم السبت، وحتى 7 أبريل المقبل، وذلك في ظل التهديد الإرهابي المرتفع في البلاد، وفي أعقاب هجمات جنوب فرنسا الأخيرة التي خلفت 4 قتلى.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أنه تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة في محيط الكنائس والمعابد اليهودية لتأمين احتفالات عيد الفصح الذي يعد من أهم الأعياد للجاليتين المسيحية واليهودية.

وأضافت أن مديري الأمن سيكون لديهم الإمكانية لإقامة كوردون أمني في المناطق التي تشهد تدفقات كبيرة للمواطنين، وذلك بموجب قانون تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، موضحة أنه تم رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى لها تحسبا لوقوع أي عمل إرهابي.