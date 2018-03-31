التحالف العربي يستهدف تعزيزات لمليشيات الحوثي بالبيضاء اليمنية

عدن- (أ ش أ):

شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، غارات جوية مكثفة استهدفت تعزيزات ومواقع مليشيا الحوثي في منطقة (فضحة) بمديرية (الملاجم) التابعة لمحافظة البيضاء اليمنية .

وقال مصدر محلي يمني - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية - "إن دوي انفجارات قد سُمع عقب غارات جوية شنها طيران التحالف العربي على تعزيزات للمليشيات وتجمعاتها بمديرية الملاجم ".

وأضاف أن الغارات أسفرت عن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وتدمير وإحراق أسلحة وعربات نقل وذخائر تابعة للحوثيين".