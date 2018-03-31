تشييع جنازة عالم الفيزياء الفلكية هوكينج في كمبريدج اليوم

لندن- (د ب أ):

من المقرر إقامة جنازة لعالم الفيزياء الفلكية المشهور، ستيفن هوكينج اليوم السبت في كنيسة في كمبريدج، بالقرب من الكلية التي تخرج هوكينج منها منذ أكثر من خمسة عقود.

وكان قد تم تشخيص حالة هوكينج في عمر 21 عاما بأنه مصاب بمرض "التصلب العضلي الجانبي"

أو "إيه.إل.إس" وهو شكل من أشكال أمراض الاعصاب الحركية غير قابل للشفاء، الذي جعله قعيدا، وكان يحتاج لاستخدام أداة للحديث للتواصل، وتوفي أثناء نومه في 14 مارس عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال عالم الفيزياء لهيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" العام الماضي إنه "لم يتوقع على الاطلاق أن يصل إلى عمر 75 عاما".

وأضافت بي.بي.سي إنه تم دعوة 500 من أفراد أسرته وأصدقائه وزملائه لحضور مراسم الجنازة الخاصة اليوم السبت.

وسيتم دفن رماد هوكينج في يونيو، بالقرب من رفات سير إسحاق نيوتن في ويستمنستر آبي.

وقال هوكينج إن أعظم إنجازاته كانت اكتشافه بأن الثقوب السوداء ليست سوداء بشكل كامل، وهو أمر حاسم لـ"تفهم كيفية حل المفارقات بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة".