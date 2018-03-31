الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتحقيق مستقل بشأن مقتل فلسطينيين في غزة

الفلسطينيون خرجوا في الاحتجاجات تزامنا مع ذكرى يوم

(بي بي سي):

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق مستقل بشأن مقتل فلسطينيين خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

وقتل 16 شخصا وأصيب أكثر من ألف خلال الاحتجاجات التي تزامنت مع ذكرى "يوم الأرض"، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، بطلب من الكويت، لمناقشة العنف الذي وقع على حدود قطاع غزة.

وفي كلمة أمام المجلس، حث مسؤول أممي بارز إسرائيل على الالتزام بالقوانين الإنسانية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار بعد أعمال شغب.

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجنود الإسرائيليين مسؤولية سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات.

ودعا عباس الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء فوري لحماية الفلسطينيين.