طالبان تقتل مختطف لديها غرب أفغانستان

كابول- (د ب أ):

أكد مسؤول محلي اليوم، السبت، أن عناصر طالبان قتلت واحدا من خمسة رجال، خطفتهم بإقليم هيرات غرب أفغانستان.

وقال جيلاني فرحات، أحد المتحدثين باسم حاكم إقليم هيرات لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "مازال أربعة منهم لدى المتمردين".

وأضاف فرحات أن المواطنين الافغان الخمسة كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف أمس الاول الخميس، عندما خطفتهم عناصر طالبان في منطقة زيركوه.

ومن بين هؤلاء المختطفين، شقيقان مدرسان.

وذكر فرحات أن زعماء قبليين يساعدون مسؤولي الحكومة المحلية في جهودها لضمان إطلاق سراح المختطفين الباقين.

وكانت طالبان قد خطفت أوائل يناير 20 راكبا بإحدى الحافلات في إقليم فرح غرب أفغانستان.

ويقيم مسلحو طالبان نقاط تفتيش غير قانونية في مختلف أنحاء البلاد، ويقومون باعتراض وتفتيش الحافلات والمركبات الخاصة للعمال الحكوميين وأفراد قوات الامن وأشخاص يعملون لدى منظمات دولية.

وتعرض مئات من المسافرين للخطف وقتل العشرات في العامين الماضيين، وهو تكتيك يهدف إلى ترهيب الحكومة الافغانية وحلفائها.