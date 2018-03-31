كاسباروف يحث السياسيين الأجانب على عدم حضور كأس العالم في روسيا

فرانكفورت- (د ب أ):

حث بطل العالم في الشطرنج والناقد الصريح للكرملين جاري كاسباروف السياسيين الأجانب على عدم حضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا هذا العام.

وكتب كاسباروف في مقالة بصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج اليوم السبت إنه كان في العادة ضد مقاطعة الأحداث الرياضية، حيث أنها تعني معاقبة الرياضيين.

لكنه قال إنه يفضل "مقاطعة سياسية للنظام" في موسكو ويعارض ما سماه أعماله العدائية.

وأشار كاسباروف إلى الهجوم الذي تم بما يشتبه في أنها أسلحة الكيمائية على عميل مزدوج روسي سابق هو سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري على أنه من بين هذه الاعمال العدائية.

وانتقد كاسباروف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتهنئتها لفلاديمير بوتين على فوزه في انتخابات الرئاسة الروسية التي وصفها كاسباروف بأنها "مهزلة".

ولكن التحدث بشكل ودي مع بوتين في استاد كرة القدم بموسكو ربما يكون أسوأ من ذلك، وفقا لكاسباروف.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس العالم لكرة القدم في 14 حزيران/يونيو المقبل.