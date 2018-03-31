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موسكو: الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد دبلوماسيينا المطرودين

09:05 ص السبت 31 مارس 2018
موسكو: الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد دبلوماسيينا المطرودين

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف

موسكو- (أ ش أ):

اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف الاستخبارات الأمريكية بمحاولة تجنيد الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم واشنطن تضامنا مع بريطانيا على خلفية قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وقال أنطونوف - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) السبت- "نحن على علم بنهج الاستخبارات الأمريكية، ومحاولاتها إقامة علاقات مباشرة مع دبلوماسيينا، تمهيدا لدفعهم إلى خيانة بلادهم".

وأشار أنطونوف، إلى أنه تم رصد محاولات عديدة من الاستخبارات الأمريكية لتجنيد الدبلوماسيين الروس، الأمر الذي دفعه لإبلاغ موسكو بذلك.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت 26 مارس الجاري طرد 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل، وذلك تضامنا مع بريطانيا التي تتهم موسكو بتسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا مطلع الشهر الجاري في مدينة سالزبوري البريطانية.

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