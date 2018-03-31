مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف الأراضي الزراعية شرق غزة

غزة- (أ ش أ):

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شرق وسط قطاع غزة، بعدة قذائف.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل شرق قطاع غزة، استهدفت مناطق زراعية بعدة قذائف، محدثة أصوات انفجارات أرهبت المواطنين عامة، والأطفال والنساء خاصة.

وجاء القصف بعد يوم دام في القطاع، هو الأكثر دموية منذ عدوان 2014، حيث قتلت وجرحت قوات الاحتلال مئات المواطنين شرق القطاع خلال تصديها بالقوة لمسيرات يوم الأرض .