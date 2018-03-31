الأمم المتحدة تخشى من "إمكانية تدهور" الوضع في غزة في الأيام القادمة

نيويورك (د ب أ)

قال تاي بروك زيريهون، القائم بأعمال الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في إحاطة لمجلس الأمن إن المنظمة الدولية تخشى من "إمكانية تدهور" الوضع في غزة في الأيام القادمة.

وحث زيريهون إسرائيل على تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الإنساني ، وكرر التأكيد على أنه لا ينبغي استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير.

وأضاف زيريهون أنه لا ينبغي استهداف المدنيين، وخاصة الأطفال.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في بيان إنه "قلق للغاية"، ودعا إلى اجراء تحقيق مستقل وشفاف في الوفيات.

كما ناشد أولئك المعنيين "الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإصابات وخاصة أي إجراءات يمكن أن تضع المدنيين في طريق الأذى"