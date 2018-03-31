مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث اعتداءات الاحتلال على غزة

نيويورك- (أ ش أ):

عقد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم السبت، جلسة طارئة بناء على طلب دولة الكويت من أجل بحث التداعيات في قطاع غزة.

وأعرب مراقب فلسطين رياض منصور - خلال كلمته في الجلسة - عن شكره لدولة الكويت لدعوتها لعقد هذا الاجتماع الطارئ، لافتا إلى أن فلسطين قررت إعلان اليوم السبت هو حداد وطني على أرواح شهداء غزة.

وقال منصور "أحيي جماهير الشعب الفلسطيني الصامد في الاراضي المحتلة وخارجها بمناسبة يوم الارض، معربا عن ادانته بأقوى العبارات المذبحة الاسرائيلية البشعة بحق الفلسطينيين.

وأضاف أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي تحمل المسؤولية ووقف المجزرة وتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين، موضحا أن المجزرة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين العزل والنساء والاطفال مقززة .

وقال منصور إن المتظاهرين لم يشكلوا أي تهديد لقوات الاحتلال الاسرائيلي، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الاسرايلي ردت بشكل غير مبرر تجاه المظاهرات السلمية.

وأضاف مراقب فلسطين أن احتجاجات اليوم بداية لسلسلة من المظاهرات السلمية حتى ذكرى النكبة في مايو ، لافتا إلى أن اسرائيل كانت تستعد لارتكاب تلك المجزرة بحق الفلسطينيين.

وقال مراقب فلسطين إن حملة التحريض والعنف الاسرائيلي بحق الفلسطينيين لا علاقة لها بأمن أسرائيل ، داعيا مجلس الامن إلى التحرك الفوري لممارسة مسؤولياته وفق الميثاق وتنفيذ قراراته في ضوء الانتهاكات الفادحة للحقوق المشروعة للفلسطينيين ، مرحبا باقتراح اعضاء المجلس بالتحقيق في المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومن جانبه أدان مندوب بوليفيا لدى مجلس الامن بشدة الانتهاكات الاسرائيلية ، مؤكدا دعمه الكامل الكامل للجهود الدولية لتسوية الوضع في الاراضي المحتلة سلميا.

ودعا مندوب بوليفيا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي ، موضحا أنه في حال استمر الوضع الراهن في الاراضي المحتلة لن نتوصل إلى سلام عادل وشامل.

وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت أمس بحق الفلسطينيين مزعجة ، مطالبا إسرائيل بوقف مصادرة الاراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان.

ومن جهته أعرب مندوب بيرو عن أسف بلاده لمقتل فلسطينيين في أعمال العنف بقطاع غزة ، لافتا إلى أن الفلسطينيين من حقهم التظاهر بشكل سلمي.

وقال مندوب بيرو إنه يجب على اسرائيل احترام القانون الدولي، مطالبا جميع الاطراف بالاعتدال وضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد.

ومن جانبه أعرب مندوب الصين على قلقه لاعداد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبا بالتحلي بوحدة الصف في مجلس الامن الدولي لتسوية القضية الفلسطينية

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وطالب مندوب الصين باحترام القانون الدولي والإنساني وحماية المدنيين، لافتا إلى أن الاحداث الاخيرة في قطاع غزة تؤكد مدى التوتر في الاراضي الفلسطينية.