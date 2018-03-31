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أستراليا تشعر "بخيبة أمل" لطرد دبلوماسييها من روسيا

04:00 ص السبت 31 مارس 2018
أستراليا تشعر "بخيبة أمل" لطرد دبلوماسييها من روسيا

رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول

سيدني (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول إن طرد روسيا دبلوماسيين أستراليين انتقاما لطرد دبلوماسيين روس من كانبيرا أمر "مخيب للآمال رغم أنه لم يكن غير متوقع".

وفي بيان مشترك مع وزيرة الخارجية جولي بيشوب، قال تيرنبول إن الموظفين الذين طردوا من موسكو كانوا يؤدون مهامهم الدبلوماسية والقنصلية ولم يكن هناك أي مبرر للإجراء الروسي.

وتابع تيرنبول "بالاشتراك مع العديد من الدول، بما في ذلك أقرب حلفائنا، تقف أستراليا مع المملكة المتحدة مع إدانتنا للاستخدام المشين لغاز أعصاب روسي محظور على الأراضي البريطانية، في أول هجوم بأسلحة كيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "يجب على الحكومة الروسية أن توضح كيف تم استخدم غاز أعصاب عسكري طورته روسيا، في المملكة المتحدة، الأمر الذي عرض حياة مئات الأشخاص للخطر".

رئيس الوزراء الأسترالي روسيا دبلوماسيين

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