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السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: 17 قتيلا في غزة بينهم أطفال

03:25 ص السبت 31 مارس 2018
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: 17 قتيلا في غزة بينهم أطفال

سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة

نيويورك- (د ب أ):

قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إن 17 شخصا، بينهم أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاما، قتلوا في اشتباكات مع جنود إسرائيليين قرب حدود قطاع غزة، حيث شارك عشرات الآلاف في مسيرة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم للتأكيد على حقهم في العودة إلى ديارهم .

وقال رياض منصور للصحفيين في نيويورك قبل اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه الكويت إن فلسطين تعتبر الأجراءات الإسرائيلية "مجزرة كبيرة ضد شعبنا".

ودعا منصور مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء و"التعامل بجدية مع قضية توفير الحماية للسكان المدنيين" في غزة.

الأمم المتحدة قطاع غزة فلسطين المظاهرات السلمية إسرائيل
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