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الأمم المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات تهرب النفط والفحم لكوريا

02:19 ص السبت 31 مارس 2018
الأمم المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات تهرب النفط والفحم لكوريا

مجلس الأمن الدولي

(أ ش أ):

أدرجت لجنة بمجلس الأمن الدولي، الجمعة 21 شركة شحن و27 سفينة على القوائم السوداء بسبب اتهامات بخصوص تهريبهم النفط والفحم إلى كوريا الشمالية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن تلك العقوبات تم فرضها بناءاً على طلب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت القناة أن 12 شركة من تلك الشركات مقرها في كوريا الشمالية، بينما خمس شركات في الصين، والشركات الباقية في سنغافورة وساموا وبنما وجزر مارشال.

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مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة كوريا الشمالية النفط

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