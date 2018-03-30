الأمم المتحدة تضيف 49 كيانا من كوريا الشمالية للقائمة السوداء

نيويورك - (د ب أ):

أضافت الأمم المتحدة 49 كيانا من كوريا الشمالية لقائمتها السوداء اليوم الجمعة.

كانت الولايات المتحدة قد طلبت أن تضيف لجنة العقوبات 21 شركة شحن وشخصا واحدا و27 سفينة إلى قائمة الكيانات المحظورة الشهر الماضي، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن حزمة عقوبات أحادية الجانب هي الأكبر على الإطلاق من جانب واشنطن.

وقالت نيكي هايلي المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان إن الإضافات تهدف إلى محاربة النشاطات البحرية غير القانونية والتهريب لكوريا الشمالية من أجل الحصول على النفط وبيع الفحم ومن أجل منع كيانات محددة وسفن من مساعدتها في تلك الجهود.

وقالت هايلي إن "الموافقة على حزمة العقوبات التاريخية تلك هي علامة واضحة على أن المجتمع الدولي متحد في جهودنا للإبقاء على أقصى الضغوط على النظام الكوري الشمالي".

ويشدد قادة العالم على أهمية مواصلة الضغوط من خلال تعزيز العقوبات الاقتصادية على بيونج يانج على الرغم من تخفيف حدة التوتر الذي تم خلاله مشاركة الدولة المعزولة دوليا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية مؤخرا.

وكان قبول ترامب لدعوة للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد صدم المجتمع الدولي.

وتنتشر تكهنات بشأن مكان انعقاد الاجتماع والمتوقع أن يتم في مايو وبشأن المشاركين فيه.

وقال أحدث تقرير صادر عن هيئة التحقيق للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إن كوريا الشمالية حققت نحو 200 مليون دولار العام الماضي عبر تصدير الفحم وسلع أخرى في انتهاك للعقوبات الدولية التي تهدف إلى السيطرة على برنامج التسلح النووي للبلاد.