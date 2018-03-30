صورة عفوية للملك سلمان برفقة حفيده

القاهرة - (مصراوي):

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفقة حفيده عبدالعزيز بن خالد بن سلمان.

وظهر العاهل السعودي مرتدياً الثوب من دون البشت أو الشماغ، ويمسك يد الطفل، وينظر إليه بابتسامة عفوية.

ومن المعروف أن عبدالعزيز، هو نجل الأمير خالد بن سلمان، الذي يشغل منصب سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصدر تعيينه بأمر ملكي في 22 إبريل الماضي.