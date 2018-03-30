أحد قراصنة الانترنت الروس يمثل أمام محكمة أمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أصر روسي متهم باختراق أجهزة كمبيوتر لثلاث شركات أمريكية للانترنت على أنه غير مذنب اليوم الجمعة في أول ظهور له أمام محكمة اتحادية بالولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن يفجيني نيكولين (30 عاما) مثل أمام محكمة أمريكية في سان فرانسيسكو بعدما تم تسليمه من جمهورية التشيك.

ويتردد أن نيكولين قد استهدف شركات لينكد إن ودروبوكس وفورمسبرينج العاملة في منطقة خليج سان فرانسيسكو في عامي 2012 و2013. وكان محتجزا في جمهورية التشيك منذ القبض عليه في أكتوبر عام 2016 من قبل مسؤولي إنفاذ القانون بالبلاد.

وطلبت الولايات المتحدة تسليمه بعد شهر من اعتقاله. ووافق وزير العدل التشيكي على الطلب يوم الخميس بعد يومين من زيارة قام بها رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان لبراغ.

وقال ريان اليوم الجمعة على تويتر: "القرصان الروسي هذا اخترق قوانيننا ... وتسليمه كان مسألة مهمة أثرتها في براغ، وسعيد بأن اتخذت الحكومة التشيكية ذلك القرار".

وتزعم لائحة الاتهام الموجهة ضد نيكولين أنه قام بكل من اختراق وسرقة معلومات من أجهزة الشركات.

وجاء في البيان الصحفي أن المزاعم تشير غلى أن نيكولين استخدم بشكل أوراق هوية لموظفي لينكد إن وفورمسبرينج بدون معرفتهم فيما يتعلق بعمليات الاختراق.

وجاء في الاتهام أن نيكولين اشترك في مؤامرة مع أفراد آخرين مجهولين لنقل أوراق هوية مستخدمي فورمسبرينج.

وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إن القراصنة ربما قد تمكنوا من الوصول إلى المعلومات الشخصية لملايين الأمريكيين.

وقال سيشنز إن "ذلك سلوك مقلق للغاية مرة أخرى يأتي من روسيا"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستحقق وستمضي في إجراءاتها القانونية بغض النظر عن الدولة التي مصدرها تلك الجرائم.