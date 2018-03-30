المرصد السوري: 50 حافلة تقل 2500 شخص تغادر الغوطة الشرقية إلى شمال غرب سوريا

بيروت - (د ب أ):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 50 حافلة تقل 2500 شخص بينهم مقاتلون من المسلحين غادرت في وقت متأخر الجمعة الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق باتجاه الشمال الغربي من سوريا.

وأوضح المرصد، ومقره بريطانيا، أن القافلة هي السابعة التي تغادر الغوطة الشرقية بموجب صفقات إجلاء بوساطة روسية بين الحكومة والمسلحين.

وتتجه القافلة إلى محافظة إدلب ، معقل المسلحين، في شمال غرب سوريا.

وقال المرصد إن 2500 شخص إضافي من بينهم مسلحون سيغادرون الغوطة الشرقية خلال الليل.

وقال رئيس المرصد ، رامي عبد الرحمن ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 5000 شخص سيغادرون ، بينهم 1500 مسلح، الغوطة الشرقية بين الليل والفجر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن نحو 100 حافلة ستغادر الغوطة الشرقية في وقت متأخر من يوم الجمعة.