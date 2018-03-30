الشرطة اليونانية تستخدم الهراوات ورذاذ الفلفل لتفريق احتجاج المدرسين

أثينا - (د ب أ):

أطلقت الشرطة اليونانية رذاذ الفلفل على المدرسين المحتجين من أجل تأمين وظائفهم في أثينا، اليوم الجمعة، حسبما أفادت تقارير محلية.

وقدرت الشرطة عدد الذين شاركوا في الاحتجاج بنحو ألفي متظاهر.

واحتشد المدرسون في وسط العاصمة اليونانية مطالبين بعقود توظيف دائمة وليست مؤقتة، في حين حاول البعض منهم تخطى حاجزاً للشرطة، لترد عليهم بالهراوات ورذاذ الفلفل.

وأدت الأزمة المالية في اليونان وما تبعها من إجراءات تقشف إلى تحويل نحو ثلث المدرسين في المدارس الابتدائية والثانوية إلى العمل بنظام العقود المؤقتة.