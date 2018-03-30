استقرار حالة شوارزنيجر بعد جراحة في القلب بكاليفورنيا

واشنطن - (د ب أ):

يتماثل للشفاء ممثل أفلام الحركة وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر بمستشفى في لوس أنجليس بعد جراحة ناجحة لاستبدال صمام في القلب، حسبا أفاد متحدثه اليوم الجمعة.

وقال المتحدث دانييل كيتشل في بيان على تويتر إن شوارزنيجر في حالة مستقرة.

وخضع النمساوي المولد (70 عاما) لجراحة مقررة من أجل استبدال صمام رئوي تم استبداله أصلا في عام 1997 لعيب خلقي في القلب منذ الولادة.

وقال البيان إن "عملية استبدال الصمام في عام 1997 لم تكن تعني أبدا أنه سيكون دائما، وقد تجاوز العمر المتوقع له، لذا اختار استبداله أمس من خلال استبدال صمام قسطرة غازية بسيطة".

ولم يؤكد البيان تقرير نشره موقع "تي.ام.زد" لشائعات المشاهير تحدث عن حدوث مضاعفات خلال عملية استبدال الصمام الاكثر بساطة وان الاطباء اضطروا الى اجراء جراحة قلب مفتوح طارئة.

وعبر المستشار النمساوي زباستيان كورتس عن تمنياته بأن يتماثل للشفاء سريعا بطل كمال الأجسام السابق وأن يكون "في صحة كبيرة". وقال على تويتر إنه يتطلع إلى رؤيته في فيينا خلال اجتماع بشأن التغير المناخي والمقرر انعقاده في مايو القادم.

كانت الجراحة التي تمت في عام 1997 من أجل تغيير الصمام الأورطي. وقال شوارزنيجر في ذلك الوقت إنه نتيجة عيب خلقي ولا يتعلق باستخدامه المعروف للمنشطات عندما كان لاعب كمال أجسام.