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الكويت تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وضع فلسطين

10:06 م الجمعة 30 مارس 2018
الكويت تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وضع فلسطين

القاهرة - (مصراوى):
أفادت وكالة أنباء "رويترز" أن الكويت طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع، اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في غزة بطلب من الكويت.

واندلعت مواجهات، اليوم، بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة، التي نظمها الفلسطينييون بالتزامن مع الذكرى الـ42 ليوم الأرض الفلسطيني، وأسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة أكثر من 1400 آخرين.

وزحف الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني منذ صباح اليوم إلى "مخيمات العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى التي تتزامن مع إحياء (يوم الأرض) الذي يحل في 30 مارس كل عام.

وأعلن جيش الاحتلال كل المناطق الحدودية مع قطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة، ونشر أعدادا كبيرة من قواته على طول الشريط الحدودي، لمنع المتظاهرين المشاركين في المسيرة من الاقتراب من السلك الفاصل، تجنبا لوصولهم إلى داخل المواقع الإسرائيلية.

الكويت مجلس الأمن الاحتلال الاسرائيلي فلسطين المحتلة

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