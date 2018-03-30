وفد من حماس يبحث مسار "المصالحة" و"صفقة القرن" في موسكو

موسكو - (أ ش أ)

وصل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على رأس وفد من الحركة إلى موسكو اليوم الجمعة.

وقال أبو مرزوق لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الجمعة/ :" إن زيارته جاءت تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الروسية لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية وما يسمى بصفقة "القرن".

وأضاف :"أنه سيبحث التطورات في القضية الفلسطينية وتأثيرها على مسار المصالحة الفلسطينية، وما وصلت إليه وخاصة بعد خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي قطع حبل الوصال وأنهى المصالحة الفلسطينية من طرف واحد".

وأشار إلى أنه سيناقش ما يمكن فعله مع الأصدقاء الروس في هذا الصدد، مؤكدا أن القضية الثانية، التي سيبحثها في موسكو هي مواجهة الخطة الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط والمسماة بصفقة "القرن"، وتداعياتها المختلفة وإحداث نزاع في المنطقة على أساس طائفي وعرقي وتشجيع هذا الأمر.

وذكر أبو مرزوق أنه سيبحث كذلك الدور الروسي بالمنطقة ووقوف روسيا إلى جانب الحق الفلسطيني المشروع في نضاله لاسترداد حقوقه.

وتابع قائلا :"إن الزيارة تهدف قبل كل ذلك لـتهنئة الرئيس الروسي فلادمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية".