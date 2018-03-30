موسكو: 144 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء العمل بالهدنة

موسكو - (أ ش أ)

أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن نحو 144 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية، منذ بدء العمل بالهدنة الإنسانية في 28 من فبراير الماضي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة، عن رئيس مركز المصالحة والتابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء يوري يفتوشينكو قوله، "إن سكان دوما مستمرون في عبور الممر الإنساني من مخيم الوافدين، وقد هيئت لهم جميع الوسائل اللازمة لمساعدتهم".

وأوضح يفتوشينكو: "خرج اليوم 607 مدنيين من خلال هذا الممر إجمالًا، ومنذ 28 فبراير الماضي، غادر عبر ممر دوما 29102 شخص، ومنذ بداية الهدنة الإنسانية، في الغوطة الشرقية، خرج 143801 شخص، بمشاركة حاسمة من مركز المصالحة (الروسي)".

وأضاف أنه منذ بداية الهدنة الإنسانية، خرج ما مجموعه 31 ألفًا و915 مسلحًا مع أفراد عائلاتهم، من بلدات عربين وجوبر وعين ترما وزملكا.