عباس: الاحتلال مسئول عن شهداء "يوم الأرض" وهذه رسالتنا بالقمة العربية

كتب – محمد الصباغ:

حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سقوط 15 شهيدًا فلسطينيًا ومئات الجرحى برصاص الاحتلال بعد خروج مسيرات إحياء يوم الأرض والتأكيد على حق العودة.

كما وجه عباس في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التحية للآلاف من الفلسطينيين بسبب "التضحيات الجسام التي قدموها دفاعاً عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعن مشروعنا الوطني".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "إنني وأمام هذا الحدث الجلل أحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء والجرحى الذين ارتقوا اليوم بنيران جيش الاحتلال في مواجهة المظاهرات السلمية الشعبية التي خرجت لإحياء هذه الذكرى وللتمسك بحقها في تقرير المصير كباقي شعوب العالم".

وأشار إلى أنه طالب الأمم المتحدة بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل أمام "العدوان اليومي المستمر والمتصاعد"، مضيفًا أنه كلّف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة بإجراء الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية لحماية شعبنا.

وجاء في كلمة عباس أيضًا: "إن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في مظاهرات شعبية سلمية، يؤكد وجوب تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل."

وأضاف أن الرسالة الفلسطينية في القمة العربية المقبلة بالرياض ستكون واضحة وهي "التمسك بالثوابت الوطنية التي ضحى من أجلها شعبنا وأمتنا العربية وأحرار العالم على مر السنوات الماضية، وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

واستشهد 15 فلسطينيًا على الأقل بعد خروج الآلاف على الحدود مع قطاع غزة لإحياء يوم الأرض والتأكيد على عدم التنازل عن حق العودة الفلسطيني.