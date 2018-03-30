مصر تدين استخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية

القاهرة - (د ب أ):

أدانت مصر استخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً رفضها الشديد للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مسيرات سلمية خرجت لتحيي ذكرى يوم الأرض.

وأكد بيان وزارة الخارجية اليوم الجمعة على دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة.

دعا إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أن إحياء يوم الأرض يذكر الجميع بضرورة العمل الجاد والسريع من أجل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

وناشدت مصر جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، وعدم تعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام، والتوصل إلي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية علي أساس مرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وقُتل 15 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1200 آخرين في قطاع غزة اليوم الجمعة مع بدء اعتصام شعبي غير مسبوق قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.