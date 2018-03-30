تبرئة ساحة زوجة مرتكب حادث إطلاق النار على ملهى ليلي في فلوريدا

واشنطن - (د ب أ):

تمت اليوم الجمعة تبرئة ساحة أرملة المسلح الذي أطلق النار على عشرات الأشخاص في ملهى ليلي في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا وذلك من تهم القيام بمساعدة زوجها في ارتكاب الهجوم.

وتمت تبرئة نور سلمان من توفير مواد لدعم منظمة إرهابية أجنبية وتعطيل العدالة فيما يتعلق بإطلاق نار جماعي ارتكبه زوجها عام 2016 بملهى بولز الليلي.

كان مدعون قد ذكروا أن نور اصطحبت زوجها عمر متين في رحلات استكشافية للملهى الليلي قبل الحادث. وقالوا إنها بعد ذلك كذبت على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن دورها المزعوم في محاولة من أجل عرقلة التحقيق.

ودلل محاميو نور أنها متواطئة لكنها ضحية ساذجة وقالوا إن مكتب التحقيقات الاتحادي استغل ذلك لإقناعها بأن تعترف بأشياء لم تفعلها.

وإذا ما كانت هيئة المحلفين أدانت نور (31 عاما) عن كل التهم، كانت ستواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

كانت نور قد تم إلقاء القبض عليها في يناير عام 2017 بعد سبعة أشهر من قتل متين 49 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين في الملهى الليلي.

وقتل متين الذي تعهد بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية على يد رجال الشرطة الذين تعاملوا مع الهجوم.