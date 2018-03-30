اشتعال النار بحافلة يتسبب في إخلاء جزئي لمطار ستانستد ببريطانيا

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لندن - (د ب أ):

أدى اشتعال النار في حافلة بمطار ستانستد ببريطانيا إلى إخلاء جزئي للمبنى اليوم الجمعة.

وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماع أعمدة من الدخان بالقرب من المطار، في حين أظهرت اللقطات المصورة نيران تندلع قرب المطار.

وقال المطار على تويتر إنه "نظرا لحريق شب بحافلة مكوكية بساحة السيارات، تم إخلاء الساحة الأمامية والمنطقة المحيطة بما في ذلك أجزاء من المبنى بسبب الدخان".

وأضاف: "نحن نحقق في الأمر باعتباره حالة طارئة وسنقدم تحديثا بعد فترة وجيزة".

ويقع مطار ستانستد على بعد نحو 40 كيلومترا شمال وسط العاصمة لندن، وهو واحد من خمس مطارات رئيسية تخدم المدينة.